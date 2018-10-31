Isparta'da düğün magandalarına operasyon

Isparta'da düğünlerde havaya rastgele ateş edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, düğünlerde havaya rastgele ateş edilmesi ve yaralanmayla sonuçlanan olayların önlenmesi için operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 17 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca şarjörü, 5 tabanca fişeği, 7 kuru sıkı tabanca fişeği ve 69 boş kovan ele geçirildi.

Şüphelilerden 26'sı hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken kuru sıkı tabancayla yakalanan 17 şüpheliye kişi başı bin 46 lira, 8 şüpheliye kişi başı 572 lira,1 şüpheliye gürültü yapmaktan 124 lira para cezası verildi.

Öte yandan, düğünlerde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu ölüm ve yaralanma ile neticelenen olayların önlenmesi, meydana gelen olaylara karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla kontrollerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

