Isparta’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 3 firari sanığa gözaltı

Isparta’da polisin FETÖ’nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, firari olarak aranan 3 sanık yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY kapsamında silahlı terör örgütünün Isparta’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi, firari örgüt üyelerinin tespiti ve yakalanması konusunda çalışma başlattı.

Kent merkezindeki 3 farklı adreste, örgütün ‘Hücre evi’ olarak tabir edilen noktalara operasyon düzenleyen KOM Şube Polisi, yapılan aramalarda 3 firari sanığı yakaladı.

Yakalanan şahısları inceleyen polis, Mustafa S.’nin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Havva T.’nin Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği’nce, İlknur K.’nin de Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği’nce arandığını tespit etti. Yakalanan sanıkların daha sonra arandıkları illere sevk edildiği öğrenildi.

