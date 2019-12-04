HABER

Isparta’da otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 22:52 | Son Güncelleme

Isparta’da yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.30 sıralarında Isparta-Konya karayolunun 23.

Isparta’da yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Isparta-Konya karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Isparta’dan Eğirdir istikametine seyreden Mustafa K. (19) yönetimindeki 06 TYC 23 plakalı otomobil, yağışlı havada kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Takla atarak savrulan otomobil, daha sonra şarampole yuvarlandı. Feci kazada, sürücü Mustafa K. ile beraberinde bulunan annesi Şerif K. (49) ve kardeşi K.K. (7) yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza mahalline, 112 Acil sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kaza sonrasında otomobil adeta hurdaya dönerek, kullanılamaz hale geldi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
27 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında27 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında
Ağaçları devirip karşı şeride geçti: 1 yaralıAğaçları devirip karşı şeride geçti: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Türkiye ile NATO arasında kriz yaratan plan kabul edildi

Türkiye ile NATO arasında kriz yaratan plan kabul edildi

Bahçeli'den 'af teklifi' ile ilgili flaş karar: Beklemeye aldık

Bahçeli'den 'af teklifi' ile ilgili flaş karar: Beklemeye aldık

Emniyetten Burak Yılmaz açıklaması

Emniyetten Burak Yılmaz açıklaması

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin yabancı turist geldi

İstanbul'a turist akını! 12 milyon 690 bin...

Batman’da TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları

Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları

Şans Topu 4 Aralık 2019 çekiliş sonuçları

Şans Topu 4 Aralık 2019 çekiliş sonuçları

Bartın'da vahşet! 6 köpek ölü bulundu

Vahşet! Hepsi ölü bulundu

MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.