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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Fatih Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, N.D, H.Ö, S.Y. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve 2 şırınga ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılardan H.Ö'nün uzman çavuş olarak görev yaparken başka bir suçtan dolayı açığa alındığı öğrenildi.

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