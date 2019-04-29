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İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 02:57 | Son Güncelleme

İsrail Başsavcılığı, Netanyahu'nun avukatlarının, müvekkillerinin ifade verme tarihinin ertelenmesi talebini reddetti

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun avukatlarının, "müvekkillerinin, hakkındaki yolsuzluk dosyalarıyla ilgili ifade verme tarihinin ertelenmesi" talebini reddetti.

İsrail Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Mandelblit tarafından Netanyahu'nun avukatlarına iletilen resmi yazıda, ifade verme tarihinin 10 Temmuz'u geçmeyecek şekilde belirlenmesi istendi.

Haaretz gazetesi ise Mandelblit'in, savunma heyetine, "İnceleme dosyalarını teslim almamalarının ve ücretlerini alamamış olmalarının, ifade tarihinin ertelenmesi için bir gerekçe olmadığı" yönünde cevap verdiğini yazdı.

Savunma heyeti daha önce, 9 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde seçmenlerin etkilenme endişesinden dolayı inceleme dosyalarının yayınlanmaması ve şüphelilere teslim edilmemesini istemiş, Mandelblit bu talebe olumlu karşılık vererek ertelemeyi kabul etmişti.

Bunun ardından savunma heyeti, henüz inceleme dosyalarını ve avukatlık ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle ifade işlemlerinin ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

Söz konusu inceleme dosyalarında, 3'ü devlete bağlı olmak üzere 133 tanığın ifadeleri, telefon mesajları, yazılı mektuplar ve çok sayıda belge bulunduğu belirtiliyor.

Hakkındaki 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında en az 10 kez ifade veren Netanyahu'ya, "İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı, Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı ve kendisi ile ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar tutarında mali imtiyaz sağladığı" suçlamaları yöneltiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netanyahu Yolsuzluk

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