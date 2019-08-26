HABER

İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin yerel kaynakları, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece baskın düzenleyen İsrail askerlerinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 23 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

Söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay süreyle alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor! İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor!
Türk erkeklerinin yüzde 18’i sakal bırakıyorTürk erkeklerinin yüzde 18’i sakal bırakıyor
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2.059 TLDört kişilik ailenin açlık sınırı 2.059 TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Canım çocuk hoşgeldin...

Canım çocuk hoşgeldin...

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İzmir'de korkunç kaza! Aracın çarptığı motosiklet 200 metre sürüklendi!

Motosikleti ile birlikte 200 metre sürüklendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.