İsrail'le normalleşme adımları: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar "Büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışma başladı"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ortak açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşmesi konusunda "Bu ziyaretin Türkiye - İsrail ilişkilerini daha da geliştireceğine inanıyorum." dedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'le normalleşme adımları konusunda "Büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışma başladı" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu "(İsraillilere yönelik terör tehdidi) Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına hiçbir şekilde izin vermeyiz" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise açıklamasında "Geçtiğimiz haftalarda İsrailli vatandaşlarımızın hayatı kurtuldu. Bu da Türkiye’nin İsrail’le yaptığı iş birliği sayesindedir." şeklinde konuştu.

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