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İsrail, Lübnan sınırındaki trafiği kısıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 17:02 | Son Güncelleme

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan sınırına 5 kilometreden daha yakın olan tüm bölgelerde sivil ve askeri araç trafiğini kısıtladı.İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan’a yapılan İHA saldırılarının ardından Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın tehditlerine karşı önlem almaya karar verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan sınırına 5 kilometreden daha yakın olan tüm bölgelerde sivil ve askeri araç trafiğini kısıtladı.
İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan’a yapılan İHA saldırılarının ardından Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın tehditlerine karşı önlem almaya karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan sınırına 5 kilometreden daha yakın olan tüm bölgelerde sivil ve askeri araç trafiğinin kısıtlandığı, sadece öncelikli araçlara izin verileceği kaydedildi.
Yasak, İsrail’deki Biranit ve Sasa şehrileri ile Avivim ve Ramot Naftalı şehirleri arasındaki ulaşımı olumsuz etkileyecek.

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