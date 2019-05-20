İsrail saldırısında evleri yıkılan Filistinli aile molozlar arasında iftar yapıyor

REFAH (AA) - HANİ EŞ-ŞAİR - İsrail savaş uçakları tarafından yaklaşık 2 hafta önce evleri yıkılan Gazzeli aile, ramazan ayında evlerinden geriye kalan molozlar arasında iftar yapıyor.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde üç ailenin ikamet ettiği iki katlı bina, 5 Mayıs'ta İsrail savaş uçaklarınca vuruldu. Yıkılan binadan geriye molozlar ve artık başlarını sokacak bir evleri olmayan aralarında küçük çocukların da bulunduğu 20 kişi kaldı. Evsiz kalan ailelerden bir kısmı kendi imkanlarıyla kiraya çıkarken bir kısmı da akrabalarının yanına sığınmak zorunda kaldı.

Bir bombayla evleri ve yaşamları paramparça olan Filistinli Musa Zarab ve ailesi, ramazanda yıkılan evlerinin enkazı üzerinde plastik bir masa ve birkaç sandalye ile kurdukları sofrada iftar ediyor.

- "Evimin yıkıntıları üzerinde iftar yapacağım hiç aklıma gelmezdi"

Ailesiyle evlerinde güven içinde yaşamaları gereken barışçıl sivil insanlar olduklarını söyleyen Zarab, şöyle konuştu:

"Evimin yıkıntıları üzerinde iftar yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Geçen yıl bu zamanlarda akraba, eş, dost mutlu bir şekilde iftar yaparken şu halimize bakın şimdi evsiz kaldık. Geriye moloz yığınlarının kaldığı bu evde pek çok anımız var. Ben, çocuklarım ve ailem büyük bir acı yaşıyoruz, bütün bunlar çok büyük bir zulüm."