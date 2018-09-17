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İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 20:59 | Son Güncelleme

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da Beşşar Esad rejimine ait başkanlık sarayının da aralarında bulunduğu bazı stratejik bölgelerin uydudan çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail Savunma Bakanlığı, devlet başkanlığı sarayının yanı sıra Şam Havalimanı ve rejime ait bir askeri üssün uydudan çekilmiş fotoğraflarını basınla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada fotoğrafların İsrail'e ait "Ofek 11" adlı istihbarat uydusu tarafından çekildiği belirtilerek, "Bu fotoğraflar OFC 1 isimli ilk İsrail uydusunun fırlatılmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle sunuldu." ifadesine yer verildi.

'TAKTİKSEL TEHDİT'

Öte yandan İsrail basınında, Esad rejimi için stratejik öneme sahip bölgelerin uydu fotoğraflarının Tel Aviv yönetimi tarafından yayınlanması, İsrail'in "taktiksel tehdidi" olarak yorumlandı.

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200'DEN FAZLA SALDIRI

İran'ın Suriye'ye yerleşmeye çalıştığını sık sık iddia eden İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in Suriye'deki İran varlığına karşı olduğunu dile getiriyor. Bir süre önce yerel basına konuşan ve ismi açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkili, son 18 ayda İsrail'in Suriye'de İran'a ait olduğu ileri sürülen 200'den fazla hedefi, çoğunluğu savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarla vurduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
israil Şam Suriye Esad Esad rejimi Taktiksel tehdit

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