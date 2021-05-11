İsrail ve Filistin basını, Kudüs ve Gazze'deki son gelişmeleri nasıl yorumluyor?

İsrail polisi ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'de Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların ardından gerilim Gazze Şeridi'ne taşındı. Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze'deki Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yaşamlarını yitirenler arasında 9 çocuğun da bulunduğunu söyledi. İsrail basınında merkeze yakın ana akım basında ve bazı bağımsız gazetelerde İsrail hükümetinin Gazze'de yürüttüğü politikaları eleştiren ifadeler yer aldı. Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın bazı gazeteler ise Gazze'de daha sert yanıt verilmesi gerektiğini yazdı. Filistin basınında Hamas'a yakın bazı kaynaklar ise Gazze ve Kudüs'te Filistinlilerin "meşru şekilde kendilerini savunduğunu" yazdı. Filistin Özerk Yönetimi'ne egemen El Fetih'e yakın bazı kaynaklarda ise "İsrail'in eylemlerinin çok daha büyük bir infilaka yol açabileceği" uyarısı yapıldı. BBC İzleme Servisi, İsrail ve Filistin basınının, Kudüs ve Gazze'deki son gelişmeleri nasıl yorumladığına ilişkin bazı yorumaları derledi.

İsrail basını Merkezdeki ana akım Yedioth Ahronoth gazetesi yazarı Nahum Barnea: "İsrail'in başkentine roket atılması, yeni bir bakış açısı gerektiğini gösteriyor. Öncelikle İsrail halkının hükümetin yürüttüğü politikaların başarısız olduğunu anlaması gerekiyor. İran'da yaşananlar gibi, Filistinlilerle yaşanan çatışmalarda da durum benzer: İsrail iki cephede de çaresiz bir durumda. Elinde herhangi bir çözüm yok: Askeri operasyonlar bazı adımları engelleyebilir ya da geciktirebilir ama çözüm üretemez. Hamas'ın askeri kanadına öldürücü darbe vurulmalı, Kudüs ve Batı Şeria'daki Hamas yapılarının sert bir şekilde icabına bakılmalı. İsrail-Filistin ilişkileri kadar İsrail-Ürdün ilişkileri de onarılmalı." *Merkez solda**ki* Haaretz gazetesi: "Bütün bunlar zamanında önlenebilirdi. İsrail'de istihbarat servisleri, ordu ve polis hükümeti işlerin bu noktaya gelmesinin beklendiği yolunda uyardı. İsrail hükümetinin orduya sert müdahale izni vermesi, Kudüs Sorunu'nu çözmeyecek. Ancak iki tarafın birbirlerine karşı müdahalelerini kontrol etmeye yönelik diplomatik çabalar sonucu sular durulabilir."