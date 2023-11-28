HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail ziyareti gündem olmuştu! Hamas'tan Elon Musk'a Gazze daveti

İsrail ziyareti gündem olmuştu! Hamas'tan Elon Musk'a Gazze daveti

28.11.2023 22:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Space X, Tesla ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın İsrail ziyaretinin ardından Hamas ünlü milyardere çağrı yaptı. Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye davet etti.

İsrail ziyareti gündem olmuştu! Hamas'tan Elon Musk'a Gazze daveti

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Musk'ın dün İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.

Musk'ı, İsrail saldırıları sonucu yaşanan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet eden Hamdan, "Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini (Musk) Gazze'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Elon Musk, dün İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.

AA-20231127-33037315-33037313-MUSK_NETANYAHU_ILE_7_EKIMDE_SALDIRIYA_UGRAYAN_KFAR_AZA_BELDESINE_GITTI (1)

ABD'li milyarder İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile de görüşmüştü. (AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Naci Görür "İlk söylüyorum" diyerek o ili işaret etti: Tehdit altında, 7,4'e kadar çıkabilir"Naci Görür "İlk söylüyorum" diyerek o ili işaret etti: Tehdit altında, 7,4'e kadar çıkabilir"
Geçici ateşkeste 5. takas! Teslim edildilerGeçici ateşkeste 5. takas! Teslim edildiler
"Tazminatımı vermezseniz intihar ederim" dedi! Kıdem tazminatını vinçle aldı: Dövizi görünce bakın ne yaptı"Tazminatımı vermezseniz intihar ederim" dedi! Kıdem tazminatını vinçle aldı: Dövizi görünce bakın ne yaptı
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Gazze
En Çok Okunan Haberler
7500 TL üzerinde aylık alanlar için emekli maaşı tablosu ortaya çıktı

7500 TL üzerinde aylık alanlar için emekli maaşı tablosu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.