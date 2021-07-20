HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'den, işgal altındaki Filistin topraklarında satış boykotu başlatan Ben & Jerry'ye uyarı

İsrail'den, işgal altındaki Filistin topraklarında satış boykotu başlatan Ben & Jerry'ye uyarı

20.07.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Ben & Jerry dondurmalarının İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşimlerinde satış boykotu kararı almasına "güçlü bir hamleyle" karşılık verileceğini söyledi.

İsrail'den, işgal altındaki Filistin topraklarında satış boykotu başlatan Ben & Jerry'ye uyarı

İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Ben & Jerry dondurmalarının İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşimlerinde satış boykotu kararı almasına "güçlü bir hamleyle" karşılık verileceğini söyledi.

Naftali Bennett warned the Amerikan şirketinin ana şirketi Unilever'e boykot kararının yasal ve diğer alanlarda sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Ben & Jerry ürünlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te satılmasının "değerleriyle uyumsuz" olduğunu söylemişti.

Filistinliler kararı övgüyle karşıladı.

İsrail'in 1967 Savaşı'da işgal altına aldığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yapılan 140 dolayında yerleşimde 600 binden fazla Yahudi yaşıyor.

Uluslararası toplumun büyük kısmı, yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor, İsrail ise buna karşı çıkıyor.

BBC Kudüs Muhabiri Tom Bateman Ben & Jerry dondurmalarının İsrail'de çok popüler olduğunu ve Yahudi bayramlarında ve ulusal günlerinde özel aromalar çıkarttıklarını söylüyor.

Dondurma, Yahudi yerleşimlerinde de satılıyor. Bu nedenle ABD'li aktivistler, ilerici görüşleriyle tanınan şirkete baskı yapıyordu.

Şirket, "İşgal altındaki Filistin topraklarında satışın durdurulması" kararını açıklarken yaptığı duyuruda, sevenleri ve güvendikleri ortaklarının paylaştıkları kaygıları tanıdıklarını belirtti.

Şirket, İsrail bayisiyle uzun süren ortaklıklarının 2022 sonunda biteceğini ve daha sonra "İsrail'de başka bir düzenlemeyle kalacaklarını" belirtti.

İsrail Başbakanı Bennet, Unilever CEO'su Alen Jope'yle "bu açık İsrail karşıtı" adımı konuştuğunu belirtti.

Bennett "Bu çok ağır sonuçları olan bir hamle. Bunlara yasal sonuçlar da dahil ve İsrail vatandaşlarına karşı girişilen herhangi bir boykota karşı güçlü bir hamleyle karşılık verecek" dedi.

Unilever ise, kararın Ben & Jerry'nin bağımsız yönetim kurulu tarafından alındığını ve şirketin İsrail'deki varlığına tamamen bağlı olduklarını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son anlarında özçekim yapıp kayınvalidesine mesaj attıSon anlarında özçekim yapıp kayınvalidesine mesaj attı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Giriş için aşı pasaportu zorunluluğu!Giriş için aşı pasaportu zorunluluğu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı

Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı

Kıdem tazminatı için Yargıtay’dan flaş karar

Kıdem tazminatı için Yargıtay’dan flaş karar

Bitcoin'de düşüş! 30 bin doların altına kadar geriledi

Bitcoin'de düşüş! 30 bin doların altına kadar geriledi

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.