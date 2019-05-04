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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 22:49 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısıyla Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasının ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'yı telefonla aradı.

Olayla ilgili Şenol Kazancı'dan bilgi alan Gül, Varank ve Kurtulmuş, AA ailesi adına Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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