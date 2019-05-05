İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, AA Yönetim Kurulu ile tüm çalışanlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Saldırıyı kınayan Demirtaş, "Bu tarz saldırılar sadece AA'yı değil, uluslararası medyayı susturma girişimidir. Anadolu Ajansı bu saldırılara rağmen orada yaşanan zulmü dünyaya duyurmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

