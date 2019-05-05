İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

İsrail'in Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binaya yönelik düzenlediği saldırı Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da kınandı. GAP Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in yaptığı toplu katliamları dünyadan gizlemek için saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı nezdinde tüm kurum çalışanlarına geçmiş olsun dileyen Kıymaz, şöyle devam etti: "Sivil halka her gün işkence yapan, cinayet işleyen bu bu terör devleti bütün insanlık alemini tehdit etmektedir. Anadolu Ajansına yapılan bu saldırı doğrudan Türkiye'ye yapılmıştır. Bu saldırıda hem Türkiye'ye hem de bölgeye gözdağı verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu Ajansına yapılan bu saldırıya kayıtsız kalmamalı en sert şekilde tepkisini koymalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı acil toplantıya çağrılarak konunun İslam ülkelerine ve dünyaya en iyi şekilde anlatılmasına çalışmalıdır." Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir de İsrail'in kadınlara ve çocuklara yaptığı katliamları Anadolu Ajansının dünyaya duyurduğunu söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Herkes için çöp, Suriyeli aile için geçim kaynağı Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler

İsrail'in bu saldırıyı yaptıklarının bilinmesini engellemek için gerçekleştirdiğini anlatan Aldemir, "Anadolu Ajansı, Türk milletinin dünya mazlumlarına dönük ortaya koyduğu topyekun sesi, umudu ve dünyadaki zulümleri, zalimlere karşı olanlara duyuruyor. Terör saldırılarının olduğu emperyalistlerin İslam dünyasında zulümleri bizatihi çatışma alanlarından birçok dilde dünyaya duyuran Anadolu Ajansına bu saldırıdan dolayı geçmiş olsun diyorum." değerlendirmesinde bulundu. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Başkanı İbrahim Ay da yazılı açıklamasında saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını belirtti. Ay, her fırsatta basın özgürlüğünden yana olduğunu dile getiren batılı devletlerin ve medya kuruluşlarının da bu saldırıyı kınamasını beklediklerini kaydetti. AA'nın tüm bu saldırılara rağmen İsrail'in Filistin'e uyguladığı terörü ve zulmü dünyaya haykırmaya devam edeceğini anlatan Ay, "İsrail, Anadolu Ajansına yönelik bu saldırısıyla uluslararası hukuku, basın özgürlüğünü ve insani değerleri hiçe saydığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu saldırılar Anadolu Ajansını ve özgür basını susturamayacaktır. Türkiye'nin gururu olan Anadolu Ajansı, İsrail'in zulmünü, terörünü tüm dünyaya duyurmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ay, yıllardır mazlum Filistin halkına yönelik her türlü baskı, zulüm ve terörü reva gören İsrail'in, sivil halka yönelik pervasızca saldırılarının kabul edilemez olduğunu aktararak, "Türkiye ve Türk basını olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Filistin halkının haklı davasına destek olmaya, İsrail zulmünü ve terörünü tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Anadolu Ajansına yapılan bu saldırı, aynı zamanda, özgür basına ve haber alma hürriyetine de saldırıdır. Anadolu Ajansına ve çalışanlarına yönelik insanlık dışı saldırıyı kınıyor, Uluslararası basın kuruluşlarının bu saldırıya en sert tepkiyi vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak ise saldırıyı "devlet terörü" olarak nitelendirdi. Saldırıyı kınadıklarını belirten Gülebak, şunları kaydetti: "Pervasız İsrail, BM kararlarını da yok saymıştır. Uluslararası hukuk gereğini yapmalıdır. İsrail'in Filistin topraklarında ve özellikle Gazze'de oluşturmaya çalıştığı devlet terörü çığırından çıkmış, çocukları, yaşlıları, kadınları kısacası tüm sivilleri de hedef alan kanlı bir katliama dönüşmüştür. Şimdi de hızını alamamış, bütün amacı bölgede olup biteni dünyaya duyurmak olan basını acımasızca susturmayı hedefine koymuştur. Nitekim bu kötü saldırıya ülkemizin köklü kuruluşu olan AA da uğramış ve ajansın Gazze'deki ofisi roketlerle vurulup yıkılmıştır. İsrail ordusunun gözü dönmüş saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dernek olarak AA'ya ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."