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İsrailli Bakan Ben-Gvir şaşırtmadı: Hastane katliamından sonra sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşım!

18.10.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Gazze'de hastanede yüzlerce sivil bir bombayla öldü, İsrailli bakan akılalmaz sözler sarf etti. El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması üzerine paylaşım yapan ve Filistinlilere nefretiyle tanınan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "İsrailli esirler bırakılmadığı sürece bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini" savundu.

İsrailli Bakan Ben-Gvir şaşırtmadı: Hastane katliamından sonra sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşım!

İsrail-Hamas çatışmasının 11. gününde, dün gece saatlerinde bütün dünya şok yaşadı. Abluka altına alınan, suyu ve elektriği kesilen, her gün bombalanan Gazze Şeridi'nde el-Ehli Baptist Hastanesi hedef alındı. İsrailli yetkililer saldırıyı inkar etti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de skandala imza attı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıdan sonra, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

"GAZZE'YE BİR GRAM İNSANİ YARDIM GİRMEMELİ"

X sosyal meyda platformundan yaptığı paylaşımda Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." ifadelerine kullandı.

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YÜZLERCE CAN KAYBI VAR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze hastane

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