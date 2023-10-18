İsrailli Bakan Ben-Gvir şaşırtmadı: Hastane katliamından sonra sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşım!

İsrail-Hamas çatışmasının 11. gününde, dün gece saatlerinde bütün dünya şok yaşadı. Abluka altına alınan, suyu ve elektriği kesilen, her gün bombalanan Gazze Şeridi'nde el-Ehli Baptist Hastanesi hedef alındı. İsrailli yetkililer saldırıyı inkar etti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de skandala imza attı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıdan sonra, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

"GAZZE'YE BİR GRAM İNSANİ YARDIM GİRMEMELİ"

X sosyal meyda platformundan yaptığı paylaşımda Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." ifadelerine kullandı.

YÜZLERCE CAN KAYBI VAR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

(AA)





