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Hamas lideri Heniyye'den İsrail'in hastane saldırısı sonrası açıklama: Sorumlusu ABD'dir

18.10.2023 01:57 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı korkunç saldırının ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu.

Hamas lideri Heniyye'den İsrail'in hastane saldırısı sonrası açıklama: Sorumlusu ABD'dir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yayımladığı video kaydında, "İsrail'in bu bombardımanı, düşmanın vahşetini ve direniş karşısında aldığı yankı uyandıran yenilgiyi kanıtlayan bir katliamdır." ifadesini kullandı.

"İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir." diyen Heniyye, şöyle devam etti:

"Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir."

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"İŞGAL SON BULANA KADAR..."

İsrail'in değerlere, örfe ve yasalara saygı duymadığını belirten Heniyye, aynı yerde kilise, cami ve hastane vuran düşmanın ve onu kınamayanların bu katliam ve soykırımdan sorumlu olduğunu kaydetti.

"İşgal son bulana kadar direnişin süreceğini" vurgulayan Heniyye, Filistin halkını "Batı Şeria başta olmak üzere tüm şehirlerde ve tüm sokaklarda işgalcilerin ve yerleşimcilerin karşısına çıkmaya" çağırdı. (AA)

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Gazze Hamas

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