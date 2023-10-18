SON DAKİKA | İsrail'den hastane katliamı, dünya ayağa kalktı! Acı sözler: 'Fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı'

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail Gazze'yi vurmaya başlamıştı. Her geçen dakika durumun daha da kötüleştiği Gazze'de İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesi vurdu. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Katliama dünyadan tepkiler yağdı. Biden Ürdün ziyaretini ertelerken BMGK bugün acil toplanıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra "Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı" dedi.
06.00
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde, Bakanlık Sözcüsü el-Kudra'nın el-Ehli Baptist Hastanesinde saldırı sonrasındaki duruma ilişkin yaptığı açıklamalara yer verildi.
"Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" değerlendirmesini yapan Kudra, hastanede saldırıya maruz kalanların durumunu şu ifadelerle aktardı:
"Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi."
Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu." dedi.
Çok sayıda kişinin halen ameliyat olmayı beklediğini aktaran Kudra, sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkati çekti.
Kudra, Gazze'de sağlık imkanlarının tükenmek üzere olduğunu "Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı" ifadeleriyle dile getirdi.
05.15
Filistin resmi televizyon kanalında konuşan Abbas, Hastane saldırısının ardından Ürdün'deki ziyareti kestiğini ve geri döndüğünü söyledi.
Saldırının Filistinlilere ait olduğu yönündeki İsrail söylemini yalanlayan Abbas, "Gazze’deki Baptist Hastanesine yapılan saldırı İsrail tarafından işlenmiştir. Bu affedilmeyecek bir suçtur. İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bundan dolayı cezalandırma ve sorgudan kaçmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
05.00
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, hastaneler ve tıbbi personelin uluslararası insani hukuk tarafından korunduğunu kaydetti.
04.50
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNCEF) Başkanı Catherine Russel, UNICEF’in internet sitesinden yazılı bir açıklama yayınladı.
"Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Hastanesine bu akşam düzenlenen saldırının ardından bildirilen çocuk ve kadın ölümleri ve yaralanmaları karşısında dehşete düştüm." ifadesine yer veren Russel, sahadaki manzaranın da "yıkıcı" olduğunu kaydetti.
Russel, son 11 gün içinde yüzlerce çocuğun trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını, 300 binden fazla çocuğun evinden edildiğine dikkati çekerek, "Her çocuk, her yerde barışı hak eder." değerlendirmesini yaptı.
"Sivillere ve hastaneler gibi sivil altyapılara yönelik saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır." ifadesini kullanan Russel, düşmanlıkların acil durdurulması, çocukların zarardan korunması ve çocuklara yönelik insani yardımlara erişimin kolaylaştırılması için çağrıda bulundu.
04.45
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için bugün acil toplanacak
04.30
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı, "Hiçbir şey bir hastaneye yapılan saldırıyı haklı çıkaramaz. Hiçbir şey sivilleri hedef almayı haklı çıkaramaz." ifadesini kullandı.
Ülkesinin, Gazze'de çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiği hastane saldırısını kınadığını belirten Macron, düşüncelerinin saldırıda yaşamını yitirenlerle olduğunu kaydetti.
Macron, saldırıyla ilgili tüm gerçeğin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulundu.
04.00
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
"Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.
Medvedev, "Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir." ifadelerini kullandı.
03.30
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la istişarelerde bulunduktan sonra ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı üzerine yas ilan etmesinin ışığında Ürdün ziyaretini ertelediği bildirildi.
"Başkan (Biden), Gazze'deki hastane patlamasında hayatını kaybeden masum canlar için en derin taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi." ifadesine yer verilen açıklamada, Biden'ın Ürdün, Filistin ve Mısır liderleriyle yüz yüze görüşmeyi dört gözle beklediği ve bu süreçte liderlerle doğrudan temas halinde olacağı kaydedildi.
03.00
Ürdün hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı sonucu şehit olanlar için ülkede bugünden itibaren 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu.
Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "Gazze'deki Baptist Hastanesi katliamı, göz ardı edilemeyecek iğrenç bir savaş suçudur" ifadesini kullanarak kınadı.
02.30
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yayımladığı video kaydında, "İsrail'in bu bombardımanı, düşmanın vahşetini ve direniş karşısında aldığı yankı uyandıran yenilgiyi kanıtlayan bir katliamdır." ifadesini kullandı.
"İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir." diyen Heniyye, şöyle devam etti:
"Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir."
İsrail'in değerlere, örfe ve yasalara saygı duymadığını belirten Heniyye, aynı yerde kilise, cami ve hastane vuran düşmanın ve onu kınamayanların bu katliam ve soykırımdan sorumlu olduğunu kaydetti.
"İşgal son bulana kadar direnişin süreceğini" vurgulayan Heniyye, Filistin halkını "Batı Şeria başta olmak üzere tüm şehirlerde ve tüm sokaklarda işgalcilerin ve yerleşimcilerin karşısına çıkmaya" çağırdı.
02.00
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Gazze'deki hastanede tedavi gören masum Filistinlilerin üzerine atılan bombalara karşı tüm devlet memurları, üniversite öğrencileri, kurum ve kuruluş çalışanların yanında tüm okul öğrencilerini protesto gösterileri düzenlemeye çağırdı.
Irak hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi yayınladığı yazılı açıklamada. Irak’ta 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Avvadi, artık uluslararası toplumun İsrail’in Filistinlilere karşı başlattığı yok etme eylemine son vermesi gerektiğini vurguladı.
01.30
Memlek televizyon kanalına konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin çarşamba günü Amman'da yapılması planlanan dörtlü zirvenin iptaline karar verdiğini belirtti.
Safedi, şu ifadeleri kullandı:
"Zirve yapılacaksa bundan ikincisi değil tek sonucun çıkmasını istiyoruz o da savaşın sonlandırılması, Filistinlilerin insanlığına saygı ve gerekli yardımların ulaştırılması"
Safedi, bu katliamın durmasını istediklerini ve kardeş Filistin halkına desteği sürdüreceklerini vurguladı.
Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı açıklamada, Amman’daki dörtlü zirvenin iptali kararının Mısır, Filistin ve Ürdün arasında koordine ile alındığını söyledi.
Ürdün’ün başkenti Amman’da 18 Ekim’de düzenlenmesi planlanan dörtlü zirveye Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas katılacaktı.
01.02
Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, yaptığı açıklamada, "Özellikle Gazze'deki insani durum çok kritik. Bu nedenle insani acil yardım tutarımızı 50 milyon kron (7,1 milyon dolar) arttırıyoruz. Bu, trajik durumda olan sivil halkın acil ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.
Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu miktarın, Gazze ve Batı Şeria'daki halkın su, gıda ve barınma gibi acil ihtiyaçları için kullanılacağı kaydedildi.
01.00
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin harap edilmesi insan hayatı açışından yıkıcı bir kayıptır. İngiltere nettir. Sivil hayatının korunması her şeyden önce gelmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Cleverly, İngiltere'nin neler olduğunu öğrenmek ve Gazze'deki masum sivilleri korumak için müttefikleriyle çalışacağını bildirdi.
00.55
Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivil hedefler, özellikle de hastalar ve sağlık personelinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastane, hiçbir koşul altında hiç kimse tarafından saldırıya uğramamalıdır. Çatışmalarda siviller korunmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin öldüğüne dair haberler karşısında derinden sarsıldık." ifadesi kullanıldı.
00.51
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıdan dolayı derin endişe duyduklarını belirtti.
Eide, "Hastaneler, uluslararası insani hukuk kapsamında korunmaktadır ve buralara yönelik saldırılar hukuka aykırıdır. Siviller ve sağlık kuruluşları korunmalıdır." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.