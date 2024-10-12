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  4. 'Issız adam' Cemal Hünal boşanmayı böyle kutladı! 13 yıllık evliliği 10 dakikada bitmişti

'Issız adam' Cemal Hünal boşanmayı böyle kutladı! 13 yıllık evliliği 10 dakikada bitmişti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.10.2024 10:16
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2008 yılında vizyona giren Issız Adam filminde canlandırdığı 'Alper' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemal Hünal 13 yıllık evliliğini 10 dakikada bitirmişti. Cemal Hünal ile Lale Cangal birkaç gün önce tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Cemal Hünal boşanmayı bakın nasıl kutladı...

'Issız adam' Cemal Hünal boşanmayı böyle kutladı! 13 yıllık evliliği 10 dakikada bitmişti

"Issız Adam" filmiyle adını geniş kitlelere duyuran ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Cemal Hünal 2011 yılında nikah masasına oturduğu keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal ile tek celsede boşandı.

Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın 13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti. Mahkeme, 10 yaşındaki oğulları Atilla'nın velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

hünal eşi

BOŞANMAYI BÖYLE KUTLADI

Cemal Hünal boşanmanın ardından yeni yaşını kutladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu boşanmanın gerçekleştiği akşam, yakın dostlarıyla hem yeni yaşını hem de boşanmasını kutlayarak adeta özgürlüğünü ilan etti.

HÜNAL

  1. yaşını dostlarıyla karşılayan ünlü ismin keyifli halleri, tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Cemal Hünal ıssız adam film
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