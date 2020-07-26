İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere çevre illerden tatilci vatandaşlar, hafta sonu Trakya bölgesine akın ediyor. Tekirdağ ve güzergahındaki illere gelen vatandaşlar hafta sonu tatilini buradaki tatil beldelerinde geçirdikten sonra Pazar günü akşam saatlerinde dönüş yoluna geçiyor.

İSTANBUL YÖNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Hafta sonu tatilcilerinin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Keşan, Malkara ve Çorlu’dan İstanbul yönündeki karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Meydana gelen trafik yoğunluklarında Tekirdağ’dan İstanbul yönüne trafikte yer yer araç kuyrukları oluşurken İstanbul’dan Tekirdağ yönüne gelen karayolu ise bomboş kaldı. Ayrıca İstanbul yönüne giden araçların çoğunlukla otomobil ağırlıklı olduğu da gözlendi.

İstanbul yolunda trafik yoğunluğu sürerken, emniyet ve jandarma ekipleri de herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için Tekirdağ-İstanbul yolunda denetimlerini sıklaştırdı. (İHA)

