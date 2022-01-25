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İstanbul'a giriş yasağı bitti mi? İstanbul'a giriş çıkış yasağı devam ediyor mu?

25.01.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da özellikle geçtiğimiz gün etkili olan yoğun kar yağışı trafiği, gündelik hayatı, çalışma hayatını olumsuz etkiledi. Kamu kurumlarında görev yapan birçok personel izinli sayıldı. Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş yasağı geldiğini açıkladı. Peki İstanbul'a giriş yasağı bitti mi? Yasağın devam edip etmediği araştırılıyor.

İstanbul'a giriş yasağı bitti mi? İstanbul'a giriş çıkış yasağı devam ediyor mu?

İstanbul beyaza büründü. Şiddetli kar yağışı beraberinde buzlanma ve trafik kazası tehlikesini getirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" açıklamasında bulundu. Ayrıca Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş yasağını duyurmuştu. Peki İstanbul'a giriş yasağı bitti mi?

İSTANBUL'A GİRİŞ YASAĞI BİTTİ Mİ?

Vali Yerlikaya İstanbul'da ulaşıma ilişkin yaptığı açıklamada; "İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (SALI) Çalar saat 08.00’e kadar durdurulmuştur.'' ifadelerini kullandı.

Kocaeli'deki araçların yağış nedeniyle ikinci duyuruya dek İstanbul istikametine gidemeyeceği belirtildi.

Tekirdağ'dan İstanbul'a gidecek araçların, ikinci duyuruya kadar il sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyecek. Kırklareli ve Edirne'den de İstanbul yönlü ulaşıma izin verilmeyecek.

Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bütün araçlar Yalova, İzmit, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecek. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması hakkında sık sık uyarı yapılıyor. Trakya tarafından İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatıldı.


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İstanbul
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