İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı! 20 Ocak (bugün) hava durumu son tahminleri

Hava durumu son tahminleri açıklandı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son dakika hava durumu verilerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunun yanıtı da belli oldu. Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre, 23 Aralık Perşembe ve 24 Ocak cuma günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Yağışların genellikle 'sulu kar' şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, güneydoğusu ile Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Marmara, Ege ile Batı ve Orta Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusu ile zamanla geneli kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga:1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz’in doğusu ile İskenderun Körfezi sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Antalya Körfezi kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 1,5 ila 2,5 m, Antalya Körfezi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi yağış anında orta.
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