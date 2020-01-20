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  4. İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı! 20 Ocak (bugün) hava durumu son tahminleri

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı! 20 Ocak (bugün) hava durumu son tahminleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 07:53 | Son Güncelleme

İstanbul için beklenen kar yağışı haberi geldi. Meteoroloji'den yapılan hava durumu son tahminlerine göre 20 Ocak pazartesi (bugün) ülkem genelinin parçalı ve çok bulutlu; İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçmesi bekleniyor. İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı için ise Meteoroloji tarih verdi. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı! 20 Ocak (bugün) hava durumu son tahminleri

Hava durumu son tahminleri açıklandı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son dakika hava durumu verilerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ıstanbul hava durumu

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunun yanıtı da belli oldu. Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre, 23 Aralık Perşembe ve 24 Ocak cuma günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Yağışların genellikle 'sulu kar' şeklinde olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

METEOROLOJİ UYARDI: RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

20 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, güneydoğusu ile Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Marmara, Ege ile Batı ve Orta Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusu ile zamanla geneli kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga:1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz’in doğusu ile İskenderun Körfezi sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Antalya Körfezi kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 1,5 ila 2,5 m, Antalya Körfezi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi yağış anında orta.

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