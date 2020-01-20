İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı! 20 Ocak (bugün) hava durumu son tahminleri

Hava durumu son tahminleri açıklandı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son dakika hava durumu verilerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunun yanıtı da belli oldu. Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre, 23 Aralık Perşembe ve 24 Ocak cuma günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Yağışların genellikle 'sulu kar' şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI: RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.