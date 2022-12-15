Yeni yıla çok az bir süre kala İstanbul'da hava sıcaklıkları iyice düştü dışarı da resmen kar soğuğu başladı. Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi mi? Sibirya soğukları kapıda...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in aktardığı bilgiye göre Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında İstanbul'da karı görebiliriz. Bu yıl Ocak ayında da karın etkisini artıracağı, kışın etkisinin bu yıl daha fazla olacağı söyleniyor.

İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ ve Balıkesir gibi yerlerde Ocak ayında yoğun kar yağışı olacağı belirtiliyor.

"ASIL KAR YAĞIŞI 20 OCAK'TAN SONRA"

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede Asıl soğuk havalar ise Aralık’ın 10-15’i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20’sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.” ifadelerini kullandı.



