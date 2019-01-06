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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 13:24 | Son Güncelleme

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu yanıt buldu. Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yapılan son dakika açıklamasına göre; İstanbul'da Pazartesi (yarın) sabah saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının salı günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu. İşte hafta boyunca yurt genelindeki hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar....

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı!

İstanbul için Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hafta başında kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul'da Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, Salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında -1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

7 OCAK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi günü soğuk havanın etkisi altına girecek olan yurt genelinde, kar yağışı ve yağmurun etkili olması bekleniyor.

7 ocak pazartesi hava nasıl oalcak

HAFTA BOYUNCA YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Pazartesi günü etkili olacak kar yağışı, salı günü yurt genelinde etkisini arttıracak.

Çarşamba günü itibariyle Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı, hafta boyunca yer yer etkili olacak.

hafta boyunca hava durumu

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