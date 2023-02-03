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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Dikkat beyaz esaret şimdi başlıyor: "Gerekmedikçe evden çıkmayın!"

03.02.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a kar yağışı için beklenen son dakika açıklaması Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından yapıldı. Böylelikle "Kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" soruları yanıt buldu. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde düşmesinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan ünlü meteoroloji danışmanı, İstanbulluları pazar günü için uyarıp evlerinden çıkmamalarını söyledi. İşte 3 Şubat 2023 Cuma hava durumu...

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Dikkat beyaz esaret şimdi başlıyor: "Gerekmedikçe evden çıkmayın!"

İstanbul'a ne zaman kar yağacağı yapılan açıklama ile belli oldu. Birçok vatandaş İstanbul'a ne zaman kar yağacağını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 3 Şubat 2023 Cuma hava durumu...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbullulara pazar günü gerekmedikçe dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul bugün cuma yağmurlu. Akşam yağış yok. Öğlen saatlerinde yüksekler kky'lu. Sıcaklık 8 C. Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi salı hatta çarşamba da var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur."

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (3 ŞUBAT 2023 CUMA)

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyılarının, gece saatlerinden sonra il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3 °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur va kar yağışlı

SİİRT °C, 5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur va kar yağışlı

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