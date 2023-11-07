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İstanbul'a yağmur, Anadolu'ya kar! Hava durumuyla ilgili beklenen haber... Tarih vererek duyurdu: Kuvvetli olacak!

07.11.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Hava durumuyla ilgili aylar sonra kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde bölge bölge sağanak yağışın etkili olması beklenirken; Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen 'kar yağışı geliyor' dedi. Sıcaklıkların düşeceğini belirten Şen, kar yağışı için tarih de verdi. İşte son hava durumu tahminleri...

İstanbul'a yağmur, Anadolu'ya kar! Hava durumuyla ilgili beklenen haber... Tarih vererek duyurdu: Kuvvetli olacak!

Kar yağışı sonunda yurda giriş yapıyor. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre perşembe gününden itibaren batıdan soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul ve kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması beklenirken, yağmur cuma günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürecek. Cumartesi ve Pazar günü İstanbul ve Ege'de tekrardan kuvvetli yağış hakim olacak.

hava durumu

TARİH VEREREK DUYURDU: KAR GELİYOR!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise, "Perşembe gününden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara'da perşembe pazar yağış var. Önümüzdeki hafta da yağışlar bölgesel olarak devam edecek. Yağışla birlikte haftaya sıcaklıklar da ciddi düşecek. Ay ortası 15 Kasım gibi Anadolu'ya kar yağışı görülecek" ifadelerini kullandı.

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BARAJLARDA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların su seviyesi yüzde 17 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz haftaki yağışlar da barajlardaki su seviyesini yükseltmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, önümüzdeki dönemde İstanbul'da yağışlı havanın oluşacağını ancak, barajların doluluk oranına çok etkisi olmayacağını söyledi. Tek, "İstanbul için özellikle su tasarrufunun ivedi bir şekilde uygulanması gerekiyor. Hatta bunun en önemli uygulama metodu da zaten su kesintilerinin olması. Eğer elimizde hiç su kalmazsa, tasarruf yapacak su da kalmaz. Topluma bu suyu tasarruflu kullanma bilincinin aynı deprem korkusunda olduğu gibi enjekte edilmesi gerekiyor" dedi.

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"ZEMİNİN SUYA DOYMASI GEREKİYOR"

İstanbul'un aldığı yağışlardan sonra barajlardaki doluluk oranının düşmesini de değerlendiren Adil Tek, "Havadaki nemin azalması ve güneydeki akışlar fazlaydı. Onun için buharlaşma fazlalaşıyor. Zeminden de su çekiliyor. Aldığımız haberler zeminden de suyun çekildiği yönünde. Zemin suyu biriktirme yapıyor. Baraj seviyesini yukarı taşımıyor, önce alt seviyedeki suyun dolması gerekiyor, zeminin doyması gerekiyor. Yağışın bir kısmı oralara gitmiştir muhakkak. Ama tabi ki düşme miktarı önceki düşüşler kadar fazla değildir. Barajlara tabi ki bu yağışlardan dolayı su gitti. Ama bu su yeterli değil. Önümüzdeki dönemde yağacak yağışlar bu seviyeyi korumamıza yardım edecek en fazla. Bu seviyeleri çok yukarı taşımayacak" dedi.

Günün önemli manşetleri


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