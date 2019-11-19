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İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu test etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:00 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki metrobüs yoğunluğunu azaltmak için tasarlanan yüksek kapasiteli yeni nesil yerli metrobüsü test etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğine çıkarılması planlanan yeni metrobüsleri test etti. Başkan İmamoğlu “Metrobüs yoğunluğunu azaltmak için, yüksek kapasiteli yeni nesil yerli metrobüsü test ediyoruz” dedi.

Kurmaylarıyla birlikte test sürüşü gerçekleştiren İmamoğlu; “Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek. Bazı duraklarda her iki yönlü iniş biniş sağlayabilen. Daha ferah araçlar. Hem birikmeleri engelleyecek hem daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek bir süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşleri yapıyorlar” diye konuştu.

YENİ METROBÜSÜN ÖZELLİKLERİ

İstanbul'da şu anda kullanılan metrobüsler 160-165 yolcu kapasiteli. İmamoğlu’nun bugün test ettiği yeni metrobüsler ise 291 yolcu kapasiteli.

Test edilen araçlar dizel motorlu. Elektrikli modellerin de önümüzdeki aylarda trafiğe çıkarılması planlanıyor.


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Ekrem İmamoğlu Metrobüs yeni metrobüs istanbul

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
yürü be başkan seni kim tutar
ben yapmışım gibi çek pampa.
elektirikli olması istanbul için önemli çevre kirliği lüksü yok dizel araçlar tercih edilmemeli...
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