HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul açıklarında onlarca gemi salgının bitmesini bekliyor

İstanbul açıklarında onlarca gemi salgının bitmesini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 18:49 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle birlikte ülkeler arası karşılıklı ticaretin azalmasıyla yük bulamayan gemiler, Zeytinburnu açıklarına demirledi. Salgının geçmesini bekleyen gemilerdeki personelin ihtiyaçları ise acentelere ait küçük teknelerle yapılıyor.

Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi demirledi. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin aldığı önlemler ve azalan ticaret yüzünden Zeytinburnu açıklarına demirleyen gemilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Gemilerde zorunlu olarak bulunması gereken personelin ihtiyaçları ise bağlı oldukları acentelere ait küçük teknelerle sağlanıyor. Acente tekneleri gün boyu gemiler arasında mekik dokuyor.

Gemilerin demirli oldukları sürelerde bakımlarının yapıldığı, ambarlarının havalandırıldığı öğrenildi. Zeytinburnu sahiline demirleyen onlarca gemi havadan görüntülendi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
THY'den uçuşlarla ilgili açıklamaTHY'den uçuşlarla ilgili açıklama
Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyorVirüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor
1/

En Çok Okunan Haberler

Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili çok önemli gelişme

Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili çok önemli gelişme

Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele ve normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele ve normalleşme açıklaması

Vali talimat verdi: Esnek çalışma dönemi resmen bitti

Vali talimat verdi: Esnek çalışma dönemi resmen bitti

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi

Son dakika: THY açıkladı! Uçuşlar 28 Mayıs'a kadar ertelendi

THY'den uçuşlarla ilgili açıklama

2020 LGS ertelenecek mi? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

2020 LGS ertelenecek mi?

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'nin hazırladığı broşüre tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'nin hazırladığı broşüre tepki

Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı, muhtar görevden uzaklaştırıldı

Muhtar ‘ihmal’ suçundan görevden uzaklaştırıldı! Mahalle karantinaya alındı

Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.