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İstanbul AKBİL fiyatlarına zam! 2022 İstanbul otobüs, metro, metrobüs, Marmaray tam öğrenci ücreti ne kadar oldu?

06.04.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul AKBİL fiyatları 2022! 6 Nisan'da UKOME'de alınan zam kararının ardından İstanbul otobüs, metro, metrobüs, Marmaray tam öğrenci ücreti ne kadar oldu? UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Bu gelişmenin ardından İstanbul otobüs, metro, metrobüs ücreti arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.

İstanbul AKBİL fiyatlarına zam! 2022 İstanbul otobüs, metro, metrobüs, Marmaray tam öğrenci ücreti ne kadar oldu?

İstanbul otobüs, metro, metrobüs, Marmaray tam öğrenci ücreti ne kadar oldu? İstanbul AKBİL fiyatlarına zam geldi. 6 Nisan'da yapılan UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Ücretlere yüzde 40 zam talebi kabul edildi. Toplu taşımada İstanbul Kart kullanan vatandaşlar yüzde 40 zamlı ücretler ödeyecek. Peki; İstanbul otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM

UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım zammı konusunda uzlaşıldı.

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İstanbul'da toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte, taksimetre açılışı 9,8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu.

İSTANBUL OTOBÜS, METRO, METROBÜS FİYATLARI NE KADAR?

Buna göre; tam bilet 5,48'ten 7,67'ye çıkarken, tam abonman fiyatı da 430 liradan 602 liraya çıkmış oldu. Öğrenci abonman fiyatı ise 78 liradan 109 liraya yükseldi.

İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ

Tam elektronik bilet ücreti 7.67 TL
Tam abonman 602 TL
Öğrenci abonman 109 TL
İlk aktarma 5.48 TL
Taksi açılış ücreti 9.8 TL

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Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL
Minibüs indi bindi 5.25 TL
Okul servis ücreti 0-1 km 554 TL
Personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL
Taksi dolmuş (kadıköy bostancı) 10 TL

SON YAPILAN ZAM NE KADARDI?

UKOME kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:

-1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira

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Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira

-Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira


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metrobüs İstanbul
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