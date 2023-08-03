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İstanbul, Ankara, İzmir, Adana cuma namazı saati! 4 Ağustos cuma namazı saat kaçta, ne zaman? Diyanet il il namaz saati...

03.08.2023 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati yarın namaz için camiye gidecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 4 Ağustos Cuma günü milyonlarca Müslüman, camilere akın ederek namaz ibadetlerini gerçekleştirerek ellerini semaya açacak. Cuma namazı erkekler için farz kılınmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar namaz vakitlerini araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana cuma namazı saati nedir? 4 Ağustos cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il namaz saati..

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana cuma namazı saati! 4 Ağustos cuma namazı saat kaçta, ne zaman? Diyanet il il namaz saati...

Cuma namazı saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğle vakti kılınacak olan namazı kaçırmak istemeyenler kendi bölgelerindeki cuma namazı saatini merak ediyor. İstanbul cuma namazı saati 13:15 olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri takvimi merak edilen bir diğer konu oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana cuma namazı saati ve il il namaz saatleri ile ilgili detaylar...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ADANA CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:15
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 13:00
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:23
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:50
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 13:09
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12.31
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:53
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:38

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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