HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Bakırköy'de asayiş denetimi: 416 kişi yakalandı

İstanbul Bakırköy'de asayiş denetimi: 416 kişi yakalandı

20.02.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilçe genelinde gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş uygulamasında, cadde ve sokakların yanı sıra eğlence mekanlarını da gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yapıp, GBT'lerini sorguladı. 161 bin 962 kişi ve 22.638 araç sorgusu yapılırken sorgulanan kişiler içerisinden 416 aranan kişi yakalandı, 951 araca işlem uygulandı

İstanbul Bakırköy'de asayiş denetimi: 416 kişi yakalandı

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler akşam saatlerinde geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda polis ekipleri cadde üzerlerinde ve sokak aralarında yaya şekilde dolaşarak şüpheli gördükleri vatandaşları durdurup önce üst-baş araması hemen ardından ise GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Denetime, Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli katılım sağladı.

DENETİMİN BİLANÇOSU

Denetimde İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan uygulamalarda, 161 bin 962 kişi ve 22.638 araç sorgusu yapılırken sorgulanan kişiler içerisinden 416 aranan kişi yakalandı, 951 araca işlem uygulandı.

1

Denetimde ayrıca 347 şüpheli gözaltına alınarak 129'u adli makamlarca tutuklanırken kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi yakalandı. Denetimde, 47 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet kurusıkı tabanca, 10 bin 171 gram narkotik madde, 6bin 655 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölü doğan bebek hastanede kayboldu!Ölü doğan bebek hastanede kayboldu!
Beylikdüzü'nde anne dehşeti! 4 yaşındaki oğlunu öldürdüBeylikdüzü'nde anne dehşeti! 4 yaşındaki oğlunu öldürdü
Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyorAyrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor
Anahtar Kelimeler:
polis Bakırköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Üstünü tülle örttü

Sevgilisi göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Üstünü tülle örttü

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı

Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı

NATO'ya 'dürüst olun' dedi ve ekledi: Türkiye'nin de katılımıyla...

NATO'ya 'dürüst olun' dedi ve ekledi: Türkiye'nin de katılımıyla...

Korkunç cinayet! Kayıp taksici bagajda kanlar içinde bulundu

Korkunç cinayet! Kayıp taksici bagajda kanlar içinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Sarı Bıyık TikTok hesabı açtı! Zam paylaşımı olay oldu

Sarı Bıyık TikTok hesabı açtı! Zam paylaşımı olay oldu

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.