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İstanbul Beyoğlu'nda iki İngiliz'in sır ölümü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 02:15 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda, bir otel odasında ölü bulunan İngiliz uyruklu 1'i kadın 2 kişinin cesetleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda iki İngiliz'in sır ölümü!

Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Kumbaracı yokuşunda bir apart otelde meydana gelmişti. İddiaya göre, tatil için Türkiye'ye gelen İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ve Halina Paula De S. (59) bir süre önce otele yerleşti. İstanbul'u dolaşan ikili en son 11 Eylül'de otel odasına girmiş ve çiftten daha sonra haber alınamamıştı.

ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

Dün sabah saatlerinde temizlik için odaya giden görevli, kapının açılmaması üzerine yetkililere bilgi verdi. Kapıyı açan otel yetkilileri iki turisti yatağın üzerinde uzanır vaziyette hareketsiz halde görünce, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kişinin de öldüğünü belirledi.

ALKOL VE UYUŞTURUCU MU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmazken, ölüm nedeninin alkol ve uyuşturucu kaynaklı olabileceği belirtildi. Yapılan incelemenin ardından cesetler yaklaşık 5 saat sonra belediyeye ait cenaze aracıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (DHA/İHA)

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