İSTANBUL- BOĞAZ'DA FACİANIN DÖNÜLDÜĞÜ ANLARI GEMİDEKİLER GÖRÜNTÜLEDİ

Özgür EREN - İstanbul,(DHA)- KABATAŞ açıklarında facianın eşiğinden dönülen kaza geminin içindekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda üniversiteye ait bir gemi, önünde manevra yapmaya çalışan Şehir Hatları vapuruna çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kaza gemidekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaza öğle saatlerinde Kabataş açıklarında meydana geldi. İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatları'na ait vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı çarpışma meydana geldi. Vapurun geri manevra yapmasıyla facia ucuz atlatıldı. Facianın eşiğinden dönülen o anlar üniversiteye ait gemidekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Gemidekilerin olay anını görüntülemesi

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