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İstanbul Boğazı çevresinde yaşayanları isyan ettirdi! 'Evin içerisinde duramıyorsunuz'

05.06.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'na açılan tur tekneleri, boğaz çevresinde yaşayanların korkulu rüyası haline geldi. Teknelerden gece geç saatlere kadar gelen müzik sesi, vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle boğaza yakın yerlerde yaşayanlardan teknelerle ilgili çok sayıda şikayet iletiliyor. Vatandaşlar, müzik sesinden evin içinde duramadıklarını ve gece saatlerinde uykudan uyandıracak kadar yüksek ses geldiğini dile getirdi. İşte detaylar...

İstanbul Boğazı çevresinde yaşayanları isyan ettirdi! 'Evin içerisinde duramıyorsunuz'

Havaların ısınması ile İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyen teknelerin sayısı arttı. Bununla birlikte akşam saatlerinde denize açılan tur teknelerinde müzik eşliğinde eğlenceler düzenlemeye başlandı. Teknelerden yükselen müzik sesi, boğaz çevresinde yaşayanlarda rahatsızlığa neden oldu. Üsküdar Salacak sahilinde oturan Ozan Özkan, "Bir gün mezdeke, bir gün pop, bir gün arabesk çalıyor. Evlerin içine uyandıracak kadar yüksek ses geliyor" dedi. İstanbul Deniz Turizmi Araçları ve Yat İşletmecileri Derneği (İSTDENTAD) Başkanı İzzet Demirtaş, "Bu tür şikâyetler bize de geliyor, biz de dernek olarak yüksek sesle müzik yapan arkadaşları uyarıyoruz. Desibeli de güvenlik güçleri ölçüyor. Yanlış bir ses varsa, yüksek bir ses varsa hemen gerekli müdahaleyi yapıyorlar ve limana bildirerek ceza kesiyorlar zaten" diye konuştu

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'EVİN İÇERİSİNDE UYANDIRACAK KADAR YÜKSEK SES GELİYOR'

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul Boğazı'ndaki tur teknelerinde düğün, nişan, mezuniyet töreni programları düzenlenmeye başladı. İstanbul'a gelen turistleri de gezdiren tur teknelerinden gece geç saatlere kadar yüksek sesle müzik yayını yapılması, sahil şeridinde oturanları rahatsız ediyor. Üsküdar, Salacak sahilinde oturan Ozan Özkan, çektiği video ile rahatsızlığını sosyal medya hesabından dile getirirken, "Özellikle Mayıs ve Ekim ayları arasında akşam saat 22.00'den 00.00'a kadar tur teknelerinden çok rahatsızız. Boğaz turu yapıyorlar, özellikle Kız Kulesi'ni geçip bu bölgede saat yarıma kadar 45 dakika, 1 saate kadar çok yüksek sesle müzik oluyor. Bir gün mezdeke, bir gün pop, bir gün arabesk çalıyor. Sadece sahilde oturanlar değil, 1-2 sıra arkasında da evin içerisinde duramıyorsunuz. Evin içerisinde uyandıracak kadar yüksek ses geliyor" dedi.

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'SAATE GÖRE DESİBEL KONTROLÜ YAPILIYOR'

İstanbul Deniz Turizmi Araçları ve Yat İşletmecileri Derneği (İSTDENTAD) Başkanı İzzet Demirtaş ise, "Bu tür şikayetler bize de geliyor, biz de dernek olarak yüksek sesle müzik yayını yapan arkadaşları uyarıyoruz. Zaten bunun en büyük denetçisi bilindiği gibi deniz polisi, sahil güvenlik, liman polisi, Çevre ve Şehircilik. Belediye de şimdi devreye girdi, bunlar zaten bu tip tekneleri, ses yapabilecek desibeli aşan tekneleri denetliyorlar. Geceleri bu işe çıkan irili ufaklı 30-40 tane tekne vardır. Saat saat desibel düşüyor. 90 desibelden başlıyor, saat ilerledikçe 80'e, 70'e, 60'a böyle düşüşleri var. Desibeli de güvenlik güçleri ölçüyor. Yanlış bir ses var ise, yüksek bir ses var ise, hemen gerekli müdahaleyi yapıyorlar ve limana bildirerek ceza kesiyorlar zaten" diye konuştu.

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(DHA)

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İstanbul Boğazı Tur teknesi gürültü

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