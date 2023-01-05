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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? 5 Ocak 2023 İstanbul Boğazı vapur seferleri iptal mi?

05.01.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı, sorusunun yanıtı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da bugün de sisli bir hava hakim. Peki, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? 5 Ocak 2023 İstanbul Boğazı vapur seferleri durdu mu?

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? 5 Ocak 2023 İstanbul Boğazı vapur seferleri iptal mi?

İstanbul Boğazı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Birçok kişi "5 Ocak 2023 İstanbul Boğazı vapur seferleri iptal mi?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte 5 Ocak 2023 Perşembe günü İstanbul Boğazı'nda son durum...

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI MI?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nın sis nedeniyle çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldığı belirtildi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Öte yandan Şehir Hatları'nın resmi web sitesinden yapılan açıklamada "İptal seferlerimiz bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

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