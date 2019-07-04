İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara!

İstanbul’un simgeleri haline gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim köprüsü gökyüzünden çekilen fotoğrafları ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gece çekilen fotoğrafta İstanbul’u kırmızı ve mavi ışıkları ile aydınlatan köprüler eşsiz manzaralar oluşturdu. Uçaktan çekilen fotoğraflarda ışıl ışıl gözüken İstanbul’da köprülerin tüm ihtişamı gözler önüne serildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün tamamı kırmızı ile aydınlatılırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise kırmızı ve mavi renkleri ile aydınlatıldı.