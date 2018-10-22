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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, arızalanan Rus bayraklı 'Omul' isimli tanker römorkörler yardımıyla halatlar bağlanarak İstanbul Boğazı'ndan geçirildi.

Karadeniz’de arızalanan Rus bayraklı “Omul” isimli tanker, Panama bayraklı “Horoz” isimli bir römorkör tarafından halatlar yardımıyla çekilerek İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 römorköründe eşlik ettiği gemi boğazdan geçişini sağlayarak Marmara Denizi’ne açıldı. (İHA)

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istanbul boğazı omul Karadeniz horoz

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