İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken olay!

Karadeniz’de arızalanan Rus bayraklı “Omul” isimli tanker, Panama bayraklı “Horoz” isimli bir römorkör tarafından halatlar yardımıyla çekilerek İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 römorköründe eşlik ettiği gemi boğazdan geçişini sağlayarak Marmara Denizi’ne açıldı. (İHA)
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