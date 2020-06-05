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İstanbul Boğazı'ndan motosiklet bile çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda Dünya Çevre Günü dolayısıyla deniz temizliği yapıldı. Denizden çıkarılan atık ve eşyalar Üsküdar Meydanı'nda sergilendi. Sergilenen eşyalar arasında motosikletin de olması dikkat çekti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda temizlik yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ tarafından yapılan atık temizle işleminde dalgıçlar Üsküdar'da denize daldı. Temizlik çalışması sırasında çuvallara doldurulan atık ve eşyalar daha sonra Üsküdar Meydanı'nda sergilendi. Çuvallardan cep telefonu, tespih, maske ve çok sayıda şişe çıktı. Daha önceki temizlik çalışmalarında İstanbul Boğazı'ndan çıkartılan motosikletler ve bilgisayarlar da sergilenen ürünler arasındaydı.

'KİŞİSEL ATIK DAHA FAZLA'

Dalgıç Kubilay Akgör, "Suda bol miktarda cep telefonu, kişisel atık, alkollü, alkolsüz içecek şişeleri, tekerlek, makas gördük. Ekibimiz çıkarmaya çalışıyor. Çok büyük miktarda tekerlek var. Kişisel atık daha fazla var. Medikal maskeler vardı. Onları çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

MOTOSİKLET BİLE ÇIKTI

İSTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Hoşoğlu, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bu yılın teması biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilik soluduğumuz gıdadan, yediğimiz gıdaya kadar hepsini kapsıyor. Farkındalık oluşturması açısından denizin dibinden dalgıçlarımızla atık çıkartıyoruz. Genelde şişe ağırlıklı atıklar var. Özel eşyalar, cep telefonları var. Daha önce çıkardıklarımız arasında ilginç eşyalar var. Motosiklet, daktilo var. Biz ilginç olanları saklıyoruz. Biraz daha farkındalığı artırmak açısından diğerlerini geri kazanım mümkünse tesislere, geri kazanım mümkün değilse bertaraf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizden çıkarılan atıklar meydanda sergilendi. Atıkları inceleyen vatandaşlardan Meryem Yakışır, "9 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Denizden çıkanlar gerçekten şaşırttı. Bu kadar malzeme olacağını tahmin etmedim. Daha çok plastik, pet şişeler beklemiştim. Cep telefonu ve bilgisayar beklemiyordum. Bence hiç özen göstermiyoruz. Hatta ben birini uyardığımda bile sert tepki görüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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