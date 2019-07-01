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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Vali Yerlikaya'ya ziyaret!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret 1,5 saat sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Vali Yerlikaya'ya ziyaret!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından İstanbul’daki ilk ziyaretini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yaptı. İmamoğlu, saat 11.30’da Vali Yerlikaya'yı makamında ziyaret ederek, anı defterini de imzaladı.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren ziyaret sonunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na aracına kadar eşlik ederek valilik binasından uğurladı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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