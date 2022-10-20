İstanbul'da apartman sakinleri isyan etti! Ata ata bitmedi, tam bir ton... 'Apartmanı yakmakla tehdit etti'

İstanbul Ortaköy'de daha önce 4 kez temizlenen çöp ev, 5'inci kez temizlendi. Çöp evde yaşayan anne ve kızın buldukları her şeyi getirip koyduğu evden tam 1 ton çöp çıktı. Apartman sakinleri duruma isyan ederken, bir apartman sakini, "Geçen sene boşalttılar evi, biz de bıktık. Bu kadar olmaz ki" dedi.

ÇÖPLER ATA ATA BİTMEDİ

Show Haber'in haberine göre Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ekipler, Ortaköy'de bulunan ve daha önce 4 kez temizlenen çöp evi, 5'inci kez temizledi. Ekiplerin saatlerce temizlemekle uğraştı evde, çöpler ata ata bitmedi. Tam bir ton çöp çıkan ev, temizliğin ardından ekipler tarafından yeniden ilaçlandı.

"SİZİ ALAKADAR ETMEZ"

Evde yaşayan kadın, 'Rahatsız olmuyor musunuz bu durumdan?' sorusuna 'Sizi alakadar etmez' yanıtını verdi.

"HASTALIK BU"

Bir apartman sakini, "Geçen sene boşalttılar evi, biz de bıktık. Bu kadar olmaz ki" dedi. Bir apartman sakini ise annenin apartmanı yakmakla tehdit ettiğini söyleyerek "Kapıları falan kırıyor, söyleniyor. Hastalık bu, biz bir şey demiyoruz. Düz böyle müsait tek başına yaşayabileceği bir alana yerleştirilebilirler" dedi.

