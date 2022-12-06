İstanbul'da asker eğlencesinde akılalmaz görüntü! Camdan sarkıp pompalı tüfekle ateş açtı: 3 gözaltı

Maltepe’de asker eğlencesi sırasında konvoydaki otomobilin camından çıkan bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

POMPALIYLA DEHŞET SAÇTI

Maltepe Aydınevler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde asker eğlencesi yapan bir grup otomobillerle konvay oluşturdu. Konvoydaki otomobilin camından çıkan bir kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti.

SABIKALI ÇIKTI

Grubun müzik eşliğinde dans ettiği ve bir kişinin havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan kişilerin Y.Ş. (27), A.Y. (19) ve F. Ç. (19) olduğunu belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Öte yandan olayda kullanılan 1 adet tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yapılan sorgulamalarda A.Y’nin motosiklet hırsızlığı suçundan kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler hakkında "Meskun Mahalde Araçla Seyir Halinde Ateş Etmek" ve "Trafiği Tehlikeye Sokmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. (DHA)





