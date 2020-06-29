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  4. İstanbul’da asker uğurlama skandalı! Mega kentin altını üstüne getirdiler

İstanbul’da asker uğurlama skandalı! Mega kentin altını üstüne getirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında karar alan İçişleri Bakanlığı, asker uğurlaması ile ilgili tedbir alınması yönünde 81 ildeki valiliğe talimat vermişti. Ancak uygulanması istenen kararlara rağmen yine dehşete düşüren görüntüler yaşandı. Özellikle İstanbul'da yaşanan asker uğurlamalarının incelemeye alındığı araştırma sonucu ortaya çıkan manzara görenleri 'pes' dedirtti.

Mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı. Yol kesen magandalar otomobillerle “drift” yaparak ve patinaj çekerek terör estirirken, polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Türkiye’de korona virüsüyle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya geldi.

VATANDAŞLAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TALİMATINA UYMADI

İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen İstanbul’da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYIP HALAY ÇEKTİLER

Sarıyer, Arnavutköy, Esenler, Ümraniye, Esenyurt, ve Sultangazi’deki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı.
Gruptan biri eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Havai fişekler fırlatıldığı esnada bir şahıs tabancayla havaya defalarca ateş açarak terör estirdi.

TÜNELLERİ TRAFİĞE KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

TÜNELLERİ TRAFİĞE KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı.
Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı.
Araçlarla tünelleri trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken içlerinden biri de tabancayla havaya defalarca ateş açtı.
Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

EMNİYET MAGANDALARIN PEŞİNDE

EMNİYET MAGANDALARIN PEŞİNDE
Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaya ateş açan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)
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