İstanbul’da balıkçılara şok denetim!

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıta ekipleri, Gürpınar Balık Hali’nde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı.

ŞOK BASKINDA 5 TON BALIĞA EL KONULDU



Gece şok bir baskınla balık haline gelen yetkililer, balıkların satıldığı alanlarda, depolarda, gemi ve teknelerde incelemelerde bulundu. Denetimlere katılan yaklaşık 250 görevli, usulsüz ve yasak olan durumları tespit etti. Yasaklara uymayan 14 işletme hakkında “Su Ürünleri Kanunu” ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ" hükümlerine göre cezai işlem uygulandı. Boy yasağına takılan 5 ton balığa ise el konuldu.

"AMAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK"



Denetimleri yerinde izleyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasa dışı avcılıkla mücadelelerinin sürdüğünü vurgulayarak, ”Avrupa’nın en büyük halinde çeşitli illerden gelen ve Marmara’da tutulmuş balıkların denetimini yapmak için buradayız. Sürdürülebilir balıkçılık için çaba sarf ediyoruz. Bizim amacımız bizden sonra gelen nesillerin de balık yemesini sağlamak, onlara da balık bırakmak. Biz bunun için çabalıyoruz. Biz bu alanla beraber balıkların tutulduğu denizlerimizde, denizden karaya çıkma noktalarında ve balıkların satıldığı alanlarda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizimle beraber paydaş kurumlarımızla beraberiz, onlara da teşekkür ediyorum." dedi.