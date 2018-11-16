HABER

İstanbul’da balıkçılara şok denetim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 09:38 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en büyük balık hali olan İstanbul'daki Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde yapılan denetimde kriterlere uymayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, boy kriterine uymayan 5 ton balığa el koydu. Hem karadan hem de denizden denetim yapıldı.

İstanbul’da balıkçılara şok denetim!

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıta ekipleri, Gürpınar Balık Hali’nde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı.

ŞOK BASKINDA 5 TON BALIĞA EL KONULDU

Gece şok bir baskınla balık haline gelen yetkililer, balıkların satıldığı alanlarda, depolarda, gemi ve teknelerde incelemelerde bulundu. Denetimlere katılan yaklaşık 250 görevli, usulsüz ve yasak olan durumları tespit etti. Yasaklara uymayan 14 işletme hakkında “Su Ürünleri Kanunu” ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ" hükümlerine göre cezai işlem uygulandı. Boy yasağına takılan 5 ton balığa ise el konuldu.

"AMAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK"

Denetimleri yerinde izleyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasa dışı avcılıkla mücadelelerinin sürdüğünü vurgulayarak, ”Avrupa’nın en büyük halinde çeşitli illerden gelen ve Marmara’da tutulmuş balıkların denetimini yapmak için buradayız. Sürdürülebilir balıkçılık için çaba sarf ediyoruz. Bizim amacımız bizden sonra gelen nesillerin de balık yemesini sağlamak, onlara da balık bırakmak. Biz bunun için çabalıyoruz. Biz bu alanla beraber balıkların tutulduğu denizlerimizde, denizden karaya çıkma noktalarında ve balıkların satıldığı alanlarda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizimle beraber paydaş kurumlarımızla beraberiz, onlara da teşekkür ediyorum." dedi.

AW545743_06

BALIKLARIN BOY LİMİTLERİ

Karaca, "Balıkların yasal avlanabilir boyda olup olmadığını kontrol ediyoruz, denizde ise yasak alanlarda avlanıyorlar mı onları denetliyoruz. Palamutta 25 santimetre, istavritte 13 santimetre, lüferde 18 santimetre, hamside ise 9 santimetre yasal avlanabilir balık boyutlarımız. Balıklara ömürlerinde bir kere neslini devam ettirebilmesi için bir şans tanımalıyız. Bizim bu denetimde ne yazık ki el koyduğumuz balıklar oldu. Gerekli cezai işlemleri de uygulayacağız. Denetimleri yaparken hem balıkçıları hem de tüketicileri koruyoruz. Aslında kendilerinden sonra gelen nesiller de balıkçılıkla uğraşabilsin diye tüm amacımız, umarım denetimlerimiz sonuç verir" diye konuştu.

Öte yandan, halde yapılan denetim havadan da drone ile görüntülendi.

AW545743_03

Kaynak: İHA

3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor
Niğde ve Adana'da kar etkili olduNiğde ve Adana'da kar etkili oldu
Güney Kore'den Tarsus'a Göçmen Sağlığı MerkeziGüney Kore'den Tarsus'a Göçmen Sağlığı Merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gürpınar balık hali balık boyu limitleri

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

İDO ve BUDO bazı seferleri iptal etti

İDO ve BUDO bazı seferleri iptal etti

İhbar geldi! Emniyetin arazide buldukları şok etti

İhbar geldi! Emniyetin arazide buldukları şok etti

Akademisyenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Akademisyenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Seçimde bakın kaç Suriyeli oy kullanmış! (24 Haziran genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan Suriyeli sayısı)

Seçimde bakın kaç Suriyeli oy kullanmış! (24 Haziran genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan Suriyeli sayısı)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.