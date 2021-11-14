HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

14.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bağcılar'da bir dairede patlama meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda ekip sevk edilirken binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

DAİREDEN KOPAN PARÇALAR CADDEYE YAYILDI

Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son Dakika: İntihar etmek için doğal gazı patlattı! Ortalık savaş alanına döndüİntihar etmek için doğal gazı patlattı! Ortalık savaş alanına döndü

6 KİŞİ KURTARILDI

Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

Avcılar'da bir evde patlama: 1 yaralıAvcılar'da bir evde patlama: 1 yaralı

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acımasız işkenceci, dolapta yakalandıEn acımasız işkenceci, dolapta yakalandı
PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
'Dur' ihtarına uymadı! Önce polisten sonra da gazetecilerden kaçmak istedi'Dur' ihtarına uymadı! Önce polisten sonra da gazetecilerden kaçmak istedi
Anahtar Kelimeler:
patlama İstanbul Bağcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Dehşet evi! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Dehşet evi! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Milliler farklı kazandı

Milliler farklı kazandı

Kendi ülkemde itilip kakılmak ağırıma gidiyor

Kendi ülkemde itilip kakılmak ağırıma gidiyor

'Tehlikeli' seviyede! Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de eğitime 1 hafta ara verildi

'Tehlikeli' seviyede! Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de eğitime 1 hafta ara verildi

Polis memurunun şehit edildiği olayda yeni gelişme

Polis memurunun şehit edildiği olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.