İstanbul'da börekçide korkunç cinayet! Silahla başından vurarak öldürdü

Olay, bugün saat 15:30'da Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Abdullah Ü. (60) ve Salih İ. (64) bir börekçide buluştu. Buluşmada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Salih İ., belinden çıkardığı tabancayla arkadaşı Abdullah Ü.'nün başına bir el ateş etti.



ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kanlar içinde oturduğu sandalyeye yığılan Abdullah Ü., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Saldırıyı gerçekleştiren Salih İ. ise yürüyerek çıktığı börekçinin 200 metre yakınında yakalandı. Hastaneye kaldırılan Abdullah Ü. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





