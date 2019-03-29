İstanbul'da bu sabah! Sokak savaş alanına döndü

Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı bir süre beklerken polis ekipleri de sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı.