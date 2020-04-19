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  4. İstanbul'da bu sabah! Sokaklar, caddeler onlara kaldı

İstanbul'da bu sabah! Sokaklar, caddeler onlara kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 08:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2’inci gününde de yolların ve sokakların boş kaldığı İstanbul’da, kentin tarihi simgeleri üzerinde doğan güneş kendisine hayran bıraktı.

Yeni tip koranavirüsle (covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul’daki yollar adeta boş kaldı. Normal zamanlarda kentin en işler yerleri arasında olan Vatan Caddesi, Sirkeci Meydanı, Galata Köprüsü, Barbaros Bulvarı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile E-5 Karayollarında trafik ve araç geçişi neredeyse sıfıra indi.

Öte yandan sokak kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu kentte, doğan güneş adeta sessizliği bozdu. Kentin simgelerinden olan Topkapı Surları üzerinde görüntülenen ve şehirdeki sessizliği adeta bozan gün doğumu, kendisine hayran bıraktı.

(İHA)

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