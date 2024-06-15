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Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? ABD polisini harekete geçiren ihbar: Gözaltına alınmasalar o ülkeye kaçacaklardı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.06.2024 10:21
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1 Mart'ta Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kaza sonrası kaçan Yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu T.C.’nin ABD'de yakalanmasına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Firarilerin üzerinden yüksek miktarda para çıktı ve operasyonun hızlandıran sürecin Küba'ya kaçma ihtimali olduğu belirtildi.

Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? ABD polisini harekete geçiren ihbar: Gözaltına alınmasalar o ülkeye kaçacaklardı

Türkiye'de günlerce konuşulan firari Eylem Yok ve 17 yaşındaki oğlu ABD'de dün sabah gözaltına alındı. Boston Polis Departmanı’nın (BDP) raporuna göre, Güney Florida Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı üzerine Boston Kaçaklar Birimi polislerinin, iki sanığın bulunduğu eve yerel saatle sabah 9.30 civarında baskın düzenlediği ve anne ile oğlunu olaysız şekilde gözaltına aldığı belirtildi.

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TÜRKİYE'YE İADELERİ İSTENDİ

T.C. ve Tok federal mahkeme binasına götürülürken, tutuklama kararında T.C. için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", annesi Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedildi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

ABD’li yetkililer, Tok’un gözaltına alındığı sırada nakit olarak 5 bin dolar taşıdığını belirtti. Tok'un eski eşi olan Bülent Cihantimur'un Türkiye'de tanınmış bir plastik cerrah olduğunu belirten yetkililer, anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdiklerini ekledi.

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KÜBA’YA MI KAÇACAKLARDI?

Sözcü'nün Reuters’ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberinde, “Türk yetkililerin Tok ve Cihantimur’un sahte pasaport ile Küba’ya kaçabileceğini değerlendirdiği" ifade edildi.

KRİTİK DURUŞMA SALI GÜNÜ

Davaya bakan hakim Donald Cabell, savcıların mahkemeye “anne ve oğlun fırsat verildiğinde tekrar firar edebilecek imkanlara sahip olduğuna” dair savunma yapmasının ardından salı günü için bir duruşma kararı aldı.

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Boston'daki duruşmada Tok ve oğlunun Türkiye’ye iadesiyle ilgili karar verilene kadar tutuklu kalıp kalmayacakları belli olacak.

Tok’un avukatı Brendan Kelley müvekkilini “iade edilmeyecek bir şey nedeniyle gözaltında tuttuklarını” savundu.

BAKAN TUNÇ 18 HAZİRAN'A DİKKAT ÇEKTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.


Express


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