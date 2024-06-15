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  4. Ahmet Davutoğlu’nun TikTok paylaşımı gündem oldu: Lüks aracıyla ‘dolar’ mesajı verdi

Ahmet Davutoğlu’nun TikTok paylaşımı gündem oldu: Lüks aracıyla ‘dolar’ mesajı verdi

15.06.2024 13:51
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Siyasilerin TikTok merakı devam ediyor. Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu paylaştığı TikTok videosu ile gündem oldu. Davutoğlu’nun lüks aracı ile dolar mesajı verdi. Paylaşımı sosyal medyada kısa sürece yayıldı.

Ahmet Davutoğlu’nun TikTok paylaşımı gündem oldu: Lüks aracıyla ‘dolar’ mesajı verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TikTok üzerinde popüler olan "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına katılarak videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, yanına gelen bir kişinin aracıyla ilgili yorumunu alırken, "Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin Başbakanıyım" ifadesini kullandı.

2019 YILINDA AK PARTİ’DEN AYRILMIŞTI

Gelecek Partisi'nin kurucusu olan Davutoğlu, 2019 yılında AK Parti'den ayrılarak siyasi bir hareket başlatmıştı. Parti, geçen sene gerçekleşen Genel Seçimlerde CHP listelerinden aday göstererek 10 milletvekili kazandı. Ancak 31 Mart 2023 yerel seçimlerinde partinin oy oranı yüzde 0.07 olarak gerçekleşti, yurt genelinde 34 bin 212 oy aldı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
Express

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